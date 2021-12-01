新北市有名19歲女孩（小可）因母親涉及一起經濟案件被判刑，但因未報到遭蘆竹分局員警上門抓人，母親被逮捕歸案後，其中1名員警與小可用手機軟體聊天、相約咖啡廳談事情，小可控訴員警開口要約「摩鐵」，嚇得她趕緊將事情告訴社工。

小可與母親住在新北市，母親去年被診斷出罹患重大疾病，先前更涉及一起經濟案件被判刑且未報到，11月中旬蘆竹分局3名員警將其逮捕歸案，小可後來接到員警的電話，說要討論母親入監服刑相關事宜。

據了解，兩人原本相約星巴克，不過因談話間盡是「入獄」、「判刑」等詞語，擔心遭人非議，因此改約在蘆竹區錦興宮附近空地，隨後員警提出要去摩鐵詳談，小可趕忙拒絕，並將事情來龍去脈告知社工，事件才曝光，而小可並不打算提出性騷擾申訴。

蘆竹警分局回應，有關分局員警遭指控涉嫌處事不當，目前尚未發現具體事證，且員警否認，雙方各執一詞，將針對員警處事不當部分先行懲處，並將持續進一步深入調查，倘確有違法違紀情事，定當從嚴論處，絕不護短。