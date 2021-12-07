60多歲男子日前到新北市中和區某超商欲領取價值4000元的包裹，超商店員因擔心老翁受騙，報警請求警方協助，經安平派出所員警的一番苦勸，才讓老翁恍然大悟這是假交往真詐騙的伎倆，成功保住賣花血汗錢。

據超商店員表示，老翁是住在附近的客人，平日靠賣玉蘭花微薄收入維生，這已經是老翁第二次前往領取假包裹，第一次是因為老翁沒有足夠現金，無法領取包裹；第二次老翁又要領取假包裹，但超商店員發現包裹體積與重量不符，出於謹慎詢問老翁購買之包裹內容物品，卻又答不出來，店員擔心老翁遭詐騙遂報警。

中和警分局女警王秀慧、警員謝孟軒等2人到場，王員細心查詢老翁為何要領4000元包裹，老翁支吾其詞，稱是未謀面女朋友幫他買東西寄來的，且堅持要付錢領取包裹，員警驚覺有異，深入追問後，老翁才坦承係在今年初從網路上認識一名叫「古慧玲」的女子，雙方以男女朋友相稱卻未曾見過面。

日前該女子稱人在大陸深圳上班無法領取包裹，故請老翁幫忙，老翁不疑有他拿錢領取連自己也不知道內容物是什麼的包裹，所幸有熱心機警的超商店員察覺異狀報警，並經警方苦勸約二十分鐘，老翁才驚醒是遭詐騙打消付款念頭，老翁向女警表示，因家境貧苦，平日以賣玉蘭花維生收入不豐，勉強糊口，本不敢有交異性奢望，原以為能夠透過網路認識異性，居然是一場騙局。

中和警分局呼籲，「假交友詐騙」皆是利用被害人情感上的隙縫，透過聊天等方式，使被害人產生感情，之後再假借各種手法詐騙，對於來路不明的交友要過濾，一提到匯款或領錢就要提高警覺，並撥打165反詐騙電話查證。