全台疫情趨緩，台北捷運每天有高達200萬人次搭乘，為紓解上下班人潮，北捷繼「車廂擁擠度」後，再於台北捷運GO APP推出「路線擁擠度」查詢功能，讓民眾即時掌握板南線、文湖線全路線擁擠度，如同北捷的「即時路況」功能。

「車廂擁擠度」功能早在去年於板南線上路，文湖線則於今年5月跟進，系統資訊主要來自於車廂內裝設的壓力感測器，計算車廂載重所承受的壓力值，再轉化為舒適（綠色）、普通（黃色）、略多（橘色）及人多（紅色）4個等級，每節車廂都有專屬燈號，方便民眾前往旅客較少的車廂候車。

如今北捷又有新招，即起在APP內新增「路線擁擠度」，讓民眾可以查詢文湖線、板南線全線的壅塞區段、各車廂人潮狀態，燈號則比照車廂擁擠度，顯示出舒適（綠色）、普通（黃色）、略多（橘色）及人多（紅色）4個等級。

北捷指出，未來捷運旅客進站前，即可透過「路線擁擠度」，查看乘車路線人潮情形，適時規畫行程或是替代路線，進站後再使用「車廂擁擠度」即時告知功能，掌握進站列車人潮狀況，避開人潮較多的車廂。

北捷表示，目前路線擁擠度僅提供文湖線、板南線2路線查詢，不過官方也先行預告，民眾明年就能查詢淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線擁擠度。