33歲陳姓男子1日中午12時許駕駛拖板車行經路竹區中山南路與民主路口，因為車上的空心水泥柱沒有綁好，導致空心水泥柱散落一地，幸好沒有造成用路人受傷。湖內警方獲報，迅速到場處理，在2小時內排除路況。

陳姓男子1日中午12時許駕駛拖板車行經路竹區中山南路與民主路口，車上的空心水泥柱沒有綁好，導致空心水泥柱散落一地。湖內警方獲報到場指揮交通。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

湖內警分局路竹分駐所1日獲報，指在路竹區中山南路與民主路口有大型散落物擋道，嚴重影響往來交通。員警獲報趕往現場查處，發現數根空心水泥柱散落在路口，趕緊在一旁指揮交通，請民眾繞道而行。

警方為肇事駕駛陳男做酒測，酒測值為零。警方通報吊車業者到場協助，迅速將空心水泥柱移除路面，整起路況在2小時內即順利排除。

警方除依道路交通管理處罰條例第30條對陳男製單舉發外，並當場告誡未來上路前應再檢視貨物是否已綑綁牢固，以免造成意外。警方說，車輛載運貨物未綁妥，可依道路交通管理處罰條例第30條處3000元至1萬8000元罰鍰，若掉落貨物傷人或致使人員傷亡，還須負起刑責。