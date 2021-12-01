法國發明家法蘭奇•薩帕塔 (Franky Zapata)在在2016年發明了空中飛行滑板(Flyboard Air)，並且還在持續改良，據說法國特種部隊對這項發明一直表示關注，將會進行軍用測試。

陸軍識別(Army Recognition)報導，薩帕塔的飛行滑板操作簡單，性能靈活，在發明後就經常受到各關注，在2019年7月14日的法國巴士底日閱兵活動上，還被邀請飛過香榭麗舍大道，當天飛行滑板是由1名特種部隊士兵來操作，也暗示了該設備得到特種部隊的興趣，他們認為飛行滑板是一個很有前景的裝備，但也需要一些改進，例如操作的便利性、機動性和油耗要再升級。

兩年後的現在，法國陸軍部長弗洛倫斯•帕利 (Florence Parly)表示，軍方對飛行滑板的關注仍在，相關計畫仍在進行中，而且很快會再次進行改良型的測試。

帕利說：「自 2018 年以來，我們為飛行滑板研發提供了資金。希望它能有更好的自主操作系統，與性能更好的發動機，我們期望操作員能夠擺脫雙腳和雙手。」

目前的飛行滑板是用踏板和手持無線搖桿在控制的。

薩帕塔原本是名極限運動員，曾拿過多次滑雪冠軍，之後專注於個人飛行器的研發。他最早的作品是水噴射式飛行器，取得相當好評。之後他利用5具微型噴射發動機的動力發明出飛行滑板，極速達到180公里/小時，以煤油驅動，煤油儲存在飛行員揹負的背包中。

2019年8月，薩帕塔以飛行滑板完成勇度英吉利海峽的壯舉，他在燃料耗盡前，飛過了僅寬34公里的多佛海峽段，僅用25分鐘的時間。