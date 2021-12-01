美國食品藥物管理局（FDA）顧問小組周二（30日）以些微差距支持默沙東（Merck）新冠抗病毒藥物molnupiravir，主因在於最終試驗結果顯示該藥有30％功效可降低高風險族群住院與死亡。此藥可望於年底前獲得通過，成為美國首款治療新冠肺炎的居家口服藥物。

FDA抗微生物藥物諮詢委員會（AMDAC）以13票同意、10票反對的表決結果，支持FDA給予molnupiravir緊急使用授權，但建議對象僅限於高風險族群。FDA通常會遵循專家小組建議，預計於年底前做出決定。

該委員會歷經數小時辯論後決定支持該藥，原因在於他們認為molnupiravir的好處勝於風險。該藥可讓患者在家口服，不像抗體藥物須借助醫療人員在醫院注射，因此被視為抗疫重大突破。

據默沙東最終臨床試驗結果顯示，molnupiravir可降低成人患者住院與死亡機率約30％，遠低於初步數據顯示的50％。專家認為，此藥適用於治療輕至中度新冠肺炎的高風險族群，包括老年人以及患有氣喘與肥胖等疾病的人。