台鐵今早發生邊坡工程意外，導致一輛太魯閣號列車遭鋼軌樁撞擊，晚間又傳意外！一輛611車次復興號，北上行駛接近鳳林站時，第三第四節車廂脫鉤分離，重新連掛後才駛進鳳林站，以致後續停靠的鳳林、豐田、壽豐、志學、吉安及花蓮等6站停駛，旅客最後也在鳳林站轉乘自強號至花蓮站。

有該車乘客將消息發上PTT，讓許多網友驚呼太誇張，「這包很大耶，要是被追撞的話」、「交通部長自己下台吧，一天兩起事故丟不丟人」、「已經不知道要對台鐵罵什麼」、「東部的火車是不是特別恐怖啊？」、「交通部長又要震怒拔官了嗎？」、「震怒演一演，然後繼續擺爛」。

從台東開往花蓮的台鐵611車次復興號今晚驚傳在快到花蓮鳳林鎮的途中，第3、4車廂脫鉤，台鐵也在第一時間讓旅客在鳳林站轉乘自強號至花蓮站。（羅亦晽翻攝）

從台東開往花蓮的台鐵611車次復興號今晚驚傳在快到花蓮鳳林鎮的途中，第3、4車廂脫鉤，台鐵也在第一時間讓旅客在鳳林站轉乘自強號至花蓮站。（羅亦晽翻攝）

臉書專頁合鐵事故公報平台隨即在晚間10點許PO文指出，因611車次復興號於鳳林車站，發生車廂分離事件，車次部分取消。

台鐵表示，該車次復興號第3節、第4節車廂脫鉤，因此先停靠在鳳林站，並讓遊客轉乘自強號抵達花蓮站，搭乘這班復興號的人數少，而列車也將開回花蓮維修檢查，至於詳細發生原因，仍待調查。

台鐵指出，611次(復興號、E410)20:42於萬榮=鳳林間發生第3車與第4車列車分離，經重新連掛後20:55現場開車，經聯繫列車長回報無旅客受傷，21:01晚20分到鳳林站，因第3車與第4車間440V三相電纜線故障，全部旅客換乘317次(增停豐田站)，611次鳳林=花蓮間改迴送行駛，影響2列次6分。