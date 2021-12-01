有些人雖然很聰明，但並沒有足夠的勇氣去拚搏。網易網站指出，生肖蛇、生肖豬、生肖虎、生肖鼠的人是12生肖中智商最高的，不但腦子靈活，做事情更是有勇有謀，總是不鳴則已，一鳴驚人。

生肖蛇

屬蛇的朋友性格比較冷靜，他們平時就是一副高冷淡定的樣子，平時比較喜歡獨來獨往，總是給人一種不好相處的感覺。但是他們的能力是不可否認的，他們天生就擁有高智商，腦子非常靈活，應變能力非常強，遇到突發情況的時候也能冷靜面對。再困難的事情到他們手上都能很快地迎刃而解。他們有才能、遠見、心思細膩，總能在關鍵時刻令身邊的人刮目相看。

生肖豬

大多數人都認為屬豬的朋友比較老實，但其實他們大多數都屬於大智若愚的一類人，他們平時會表現出蠢萌的一面，但實際上他們心裡有很多想法，對一些事情也有自己的判斷。他們非常清楚自己想要什麼、該做什麼。平時可能看不出來他們有什麼過人之處，但到了關鍵時刻他們會發揮自身的潛力，把事情做到極致，讓身邊的人都嘆為觀止。

生肖虎

屬虎的朋友非常好勝，有一顆不服輸的心，做什麼事情都要爭第一，自己決定的事情就一定會堅持到底。在遇到困難的時候，他們從來不會慌亂，非常擅長觀察，急中生智，化解危機。也總是能在經驗中學習成長。別看他們平時財大氣粗的樣子，但其實考慮問題時還是比較周到的，無論是在工作還是生活中，都是一個比較有主見的人。

生肖鼠

屬鼠的朋友從小就非常的精明，而且他們腦瓜子非常的靈活，思維能力很活躍。平時鬼主意一大堆，遇到事情不慌不忙，總能用他們自己的辦法去輕鬆解決。他們做事一向小心謹慎，即使事情再小也不會放鬆警惕，任何時候都小心翼翼，保證萬無一失。所以他們做任何事情都比較容易成功，平時也比較低調，有了成就之後也不驕傲，他們屬於不鳴則已，一鳴驚人的一類人。