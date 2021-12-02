台中市政府運動局1日晚上在台灣大道市政大樓前廣場舉辦賽事直播，球迷看到中信兄封王，興奮拋出黃彩帶慶祝。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

中信兄弟封王 盧秀燕預知奪冠：黃彩帶早就準備好了！

中華職棒總冠軍爭奪賽，台中地主隊中信兄弟移師台南棒球場征戰，台中市府今晚特別在市府前廣場直播為選手加油，中信兄弟氣勢如虹勇奪總冠軍，市長盧秀燕身穿中信兄弟球衣與球迷全場加油嗨翻天，看到中信兄封王，球迷拋出黃彩帶慶祝，盧秀燕高興的說，黃彩帶早就準備好了，中信兄弟，你們真的好棒！

「恭賀中信兄弟奪得職棒總冠軍」，盧秀燕在臉書發文祝賀表示，「今夜，激動又難忘！恭賀中信兄弟奪得職棒總冠軍！」

盧秀燕說，今晚中信兄弟與統一7-ELEVEN獅在台南有場精彩賽事，在台中市府前廣場也同步播放著比賽，雖然氣溫下降也沒有澆熄支持者的熱情，秀燕與球迷好朋友齊聚一起為兄弟隊加油，寒風中卻有堅定的熱情。

「秀燕的黃彩帶早就準備好了！」盧秀燕興奮表示，看到最後勝利的那一刻真的感動萬分，「中信兄弟，你們真的好棒！」

台中市長盧秀燕在臉書發文表示「今夜，激動又難忘！恭賀中信兄弟奪得職棒總冠軍！」（摘自盧秀燕臉書／盧金足台中傳真）

今年中職總冠軍系列賽由中信兄弟與統一獅隊再次爭霸，昨晚第三戰中信兄弟以7：4勝出，取得3連勝，今晚再下一城奪下總冠軍，不畏低溫兄弟球迷熱情不減，府前廣場聚集相當多觀賽民眾，市府安排熱血應援團，帶動球迷高唱應援歌曲，盧秀燕與球迷齊心在寒冬中迎接最暖心的勝利。