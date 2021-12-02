Disney+在台上線已滿兩周，其豐富獨家的串流內容在網路上引起不少話題，加上雙11檔期部分影音平台推出行銷方案、吸引更多訂戶，為影音市場帶來不少「可看性」，根據統計，上線兩周即收割近兩成付費訂戶，Disney+在台灣獨家合作電信平台為台灣大(3045)，台灣大也針對Disney+祭出多項專屬資費衝刺申辦率，在Disney+傳出佳音下，對台灣大勢必也有正面助益。

創市際市場研究顧問於2021年11月19日至11月26日針對台灣民眾進行了一項「影音串流平台」的調查，全體受訪者中，共有41.5%過去一年中有付費訂閱任一線上影音平台，其中20-29歲受訪者付費訂閱率居各年齡之冠，共有56.7%付費訂閱率，未滿19歲和30世代則為其次，皆有超過四成的付費率。

從付費訂閱平台數量來看，57.2%付費訂閱「1個平台」，24.9%訂閱了「2個平台」，而17.9%則同時訂閱了「3個以上平台」，顯示訂閱多個平台為常態。而20世代同樣是訂閱平台數最多的族群，30世代雖然付費率跟10世代差不多，但30世代付費訂閱多個平台的比率更高。

進一步詢問有付費者，其付費訂閱線上影音平台情形中，「Netflix」(60.4%)付費訂閱率大幅領先各平台，Disney+雖然才剛在台上線，憑藉著獨家豐富的內容，加上實惠的方案費用，以18.5%拿下第二名訂閱率，進一步觀察訂閱年齡層，「Netflix」最受到年輕世代青睞，29歲以下的付費訂閱率超過七成，而「Disney+」中30-39歲訂閱率超過兩成，為全年齡最高。

目前有付費訂閱任一影音平台者中，有63.3%目前雖然未訂閱、但未來有意願付費收看Disney+，而目前沒有付費訂閱者中，也有兩成有意願訂閱，顯示Disney+ 用戶數仍有機會成長，尤其有望從已經是付費訂閱其他影音平台中增加訂戶。

雖然差距Netflix仍有一段距離，但Disney+上線兩周就奪下付費訂閱用戶第二名排序，讓市場現況重新洗牌。而緊接著年末等連假來臨，觀眾有更多時間觀看影視，加上各家影音平台的歲末強片持續上檔、推出新功能等，線上影音市場可預期將更蓬勃。