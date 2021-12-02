【愛傳媒楊忠衡專欄】聽說惡棍「德爾泰」還在街上橫行肆虐，現在又有新來的「歐米克隆」出現江湖。業界朋友聽到這個消息，不免心情為之一沈。

真是一波未平、一波又起，就像一場太平遙遙無期，永遠演不完的布袋戲。

上個月在台中國家歌劇院舉行的全國文化會議裡，我就提出一個很悲觀、也很務實的論點。現在大家經常會提「後疫情」。但是我認為，根本不會有「後疫情」了，這個世界從此只有「疫情元年」、「疫情二年」，明年春節過後即將邁入「疫情三年」。

顯然的，病毒不會消失，還會變種。就算有些國家防治得很好，但是只要地球上有某個角落還在傳播，全世界就不能解除警戒。所以我們不必期待「後疫情」了，這樣會造成錯誤的期待與應對。

差別在於兩種態度。抱「後疫情」心態，經常會說「因疫情關係取消，等到⋯⋯」。抱「疫情三年」心態者，則會思考，明年如何在安全考量下舉行。

所以表面上，「疫情三年」看似悲觀，其實反而是一種積極態度。不迴避、不等待，反正現實就是這樣，我們就往前看，想想有什麼應變方法，日子怎麼過。

這樣也許好歹還是可以創造出一種有為的新模式。那麼，我們就既悲觀又樂觀的準備迎接「過年」（疫情三年）吧。

作者為廣藝基金會執行長

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