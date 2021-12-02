12月1日晚，騰訊控股發布公告稱，該公司董事會已決議向不少於25700位獎勵人士授予合共441.83萬股獎勵股份。獎勵人士將包括雇員、行政人員或高級職員、董事、專家、顧問或代理。

截至12月1日港股收盤，騰訊的股價為每股468.8港元，據此計算，此次獎勵股票的總價值約為20.67億港元。按照25700位獎勵人士計算，人均可獲得超8萬港元。

這並非騰訊今年以來第一次給員工「發錢」。11月16日，騰訊控股宣布，董事會已決議根據公司股東於2021年股東周年大會上授予的一般授權發行合共約839.92萬股新股，藉以根據股份獎勵計畫向不少於1.68萬人。發行的目的旨在嘉許獎勵人士所作出的貢獻並吸引及挽留集團持續經營及發展所需的人才。

今年7月，騰訊控股在港交所公告，根據股份獎勵計畫，擬向不少於3300位獎勵人士授予合共240.32萬股獎勵股份。董事會須安排以本公司資源撥付新股份的認購款項48.06港元。根據騰訊公告當日港股收盤價計算，240萬股騰訊股票約合人民幣11.21億元，3300名員工平均每人能獲得34萬元人民幣。

今年2月，騰訊控股曾在年終獎中，對有「特別貢獻」員工發放每人100股獎勵。按騰訊當日股價計算，100股騰訊股票市值在7.4萬港元左右，折合人民幣約6.1萬元。