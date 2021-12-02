第四場公意見發表會。(製圖/陳友齡)

【LIVE直播】「公投綁大選」第四輪意見發表會 包正豪迎戰律師洪偉勝

中選會今(2日)舉辦第4場次公投意見發表會，其中第19案「公投綁大選」於下午1點至2點舉行，正方代表人為淡江大學國際事務學院長包正豪，反方代表人為律師洪偉勝。《中時新聞網》透過全程直播為讀者提供雙方最新交鋒內容。

包正豪在第一輪發言時表示，投票沒什麼困難，帶好證件蓋章，就等開票計票和結果，一天就可以搞定，公投在台灣是比較新的制度，但2004年辦第一次公投，現在是2021年，總共投過16個案，大家已經很熟悉，既然熟悉也不複雜，事實上就是對事情的選舉，沒記錯的話，1992年的台北縣、現在新北市選區，立委有48個候選人，這樣的選擇困不困難？可是還不是一樣穩穩當當、選務順順利利完成，投票一點都不難，「今天在這裡要討論公投要不要綁大選，這件事情其實是一件非常滑稽、非常無奈的事情，我想破頭想不出來任何一個合理理由，為什麼不要？(公投綁大選)」

包正豪直言，要考慮有省時省力又省時辦理的公投，為什麼要選擇費錢費時又費力地作法呢？「中選會說單獨辦理要8億多、合併辦理4億多，差價4億元，可以買100元便當買400萬個，如果說要做這樣子的改革，可以請民進黨政府負責任說為何把錢花在沒有意義的假改革上面？」更何況你我都面臨通貨膨脹，年輕人連房子都買不起，政府能不能好心一點，把錢用在該用的地方，想要說服我們要花這4億元，請非常明確告訴我們，公投不綁大選到底有什麼利益超過4億台幣。

中選會說明，意見發表會正方及反方代表人意見發表依法分段交叉進行，雙方各有24分鐘，並分2輪，每一輪各12分鐘，依序由正方及反方代表人說明，每一公投案都有5場意見發表會，總計20場。至於第19案主文為，「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」