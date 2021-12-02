民進黨立委高嘉瑜上月11日在遭男友林秉樞施暴，林昨移送過移送新北地檢署程中，向媒體強調許多影片是和高嘉瑜一起拍，甚至「很多都是高嘉瑜掌鏡」等語，對此，高嘉瑜還原真相表示，是對方用逼迫方式要求傳照片，還會「指定服飾」，甚至還會拿她的手機自己傳照片。高的律師李永裕將在今天下午1時30分，代她於律師事務駁斥林秉樞的說詞。

高嘉瑜不僅慘遭男友林秉樞施暴，甚至被拍攝不雅照片，林昨（1日）下午3時50分偵訊結束，警方依傷害、強制、妨害秘密、恐嚇等罪嫌，將他移送新北地檢署複訊，林卻對媒體稱：「我沒有偷拍」、「我跟高嘉瑜在一起期間，2人在飯店曾拍過很多影片」、「很多都是高嘉瑜掌鏡的」。

高嘉瑜下午在TVBS節目《新聞大白話》中還原真相表示，私密影片主要是對方所拍攝，至於照片，都是應對方要求所拍攝的自拍照，而林會用態度強硬的逼迫方式、且會「指定服飾」，還拿著她的手機傳自己照片給他，控制欲強烈。 對此，高的律師李永裕下午再次代她出面還原事實真相。

遭男友施暴後首露面 高嘉瑜「見識到人性恐怖」激動淚訴：自己真的很蠢