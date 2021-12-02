中選會今天舉辦公投電視說明會，公投綁大選公投案正方代表包正豪表示，公投單獨辦理要花8億多，合併大選舉行則花4億多，省下的4億多元，可買400萬個百元便當，讓400萬人免費吃一餐，並質疑民進黨雙標，公投不能綁大選，但修憲卻要綁大選？

中選會舉辦的第四場電視說明會今天登場，在公投綁大選公投案部分，正方代表為淡江大學國際事務學院院長包正豪、反方代表為律師洪偉勝。

包正豪說，公投是對事的選舉，單獨辦理要花8億多，合併大選舉行則需4億多，省下的4億多元，若買100元便當，可買400萬個，讓400萬人免費吃一餐，若能有省時、省力、省錢的作法，讓人民表達自由意志，那為何要選擇費錢、費時、費力的作法。

至於民進黨質疑公投綁大選會讓公投失焦，包正豪反駁說，公投是對事的選舉，但跟公職人員選舉本質一樣，民眾票選總統人選時，不也是為了台灣未來而投票嗎？若真的擔憂失焦，試問總統與立委同天舉行是否也會失焦？

另外，對於民進黨多次提及公投綁大選造成邊開票邊投票等亂象叢生，包正豪表示，2018年發生的亂象是選務作業造成的，當時的中選會主委陳英鈐也引咎辭職，他痛批，政府對選務機關失職不能防範於未然，竟要台灣人民一起被懲罰，剝奪人民直接民權。

包正豪坦言，公投合併大選舉行，將增加選務人員工作負擔，但這是否能透過增設投開票所、增設人力來減輕，若可以達到，不解為何要多花4億多元。他指出，公投綁大選公投主文，明定公投成案半年內若遇全國性選舉，應與大選合併舉行，這個意思是，若沒有碰到選舉，公投就獨立舉行。

包正豪表示，反方提及過往公投歷史，國民黨過去反對公投綁大選的理由，「我不能說他們一定是錯的，但他們已付出代價，如今國民黨失去政權，該負的責任都結束了」。他強調，公投綁大選純粹是技術性、經濟問題，沒有任何政治目的。