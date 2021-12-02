中央流行疫情指揮中心今天宣布即日起開打新冠疫苗第3劑，接種第2劑後滿5個月即可施打。中央研究院生物醫學科學研究所研究員何美鄉認為，國際上也有3、4個月就打第3劑的做法，指揮中心規定5個月是可以的；但有些年輕女性接種疫苗後抗原反應較高，如果和第2劑間隔太近，反而讓第3劑的保護效果被浪費掉。

針對第一至三類對象與因公務出國者，包括外交或公務奉派出國人員、代表國家出國之運動員與選手等，但暫時排除中央官員，只要距離第2劑滿5個月，即日起可至指定醫療院所接種第3劑，接種品牌為莫德納。

先前屢次被媒體問及國內第3劑接種計畫，衛福部長陳時中都是以「間隔6個月」為基準，為何提前1個月開打？疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳出席台大醫院線上記者會時提到，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）於上周日開會時討論到，參考國際建議，最好的間隔是6個月，但也有些國家提早到5個月，因此ACIP建議原則上以6個月為主，必要的話可提早至5個月。

張上淳表示，ACIP會議中討論到，醫護人員較容易接觸病毒，施打2劑疫苗隔一段時間後，體內抗體濃度逐漸下降；而航空機組員雖然在國外有嚴格的檢疫措施，盡量保持零接觸，但仍有零星確診個案，因此建議優先施打。

何美鄉今天出席「2021年開放國會論壇」，會後受訪時指出，有些國家在第2劑後3、4個月就開打第3劑，指揮中心規定5個月是沒問題的。但她提醒，年輕人的抗體反應好，如果太快施打第3劑，疫苗的抗原只會被免疫系統當成病毒「吃掉」，等於是浪費掉了，沒有達到預期的保護效果。

疫情指揮中心目前開放醫護人員和機組員優先施打第3劑，她建議，如果是年長者或有慢性疾病，可以早一點打，但如果是健康的年輕人，尤其是女性的抗體反應比男性高，不需要這麼早打，以免浪費掉第3劑的效果。