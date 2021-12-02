2021台維斯盃從11月25日展開世界組總決賽，2日來到第3場8強淘汰賽，塞爾維亞在奧地利出賽的小組賽為新冠肺炎疫情防疫並未開放觀眾，在西班牙淘汰賽階段則開放球迷進場為球員加油，也讓總是透過加油聲獲取比賽能量的世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）打起來更來勁，接連在單打、雙打都助隊獲勝，帶領塞國進入4強。

塞爾維亞8強賽和哈薩克對戰，第1點單打塞國凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）以6比7（5）、6比4、6比7（11）飲恨哈國庫庫西金（Mikhail Kukushkin），第2點單打喬柯維奇6比3、6比4擊退布利克（Alexander Bublik），決定晉級淘汰命運的第3點雙打，喬帥再度披掛上陣，和隊友卡西奇（Nikola Cacic）6比2、2比6、6比3力克格魯貝夫（Andrey Golubev）／尼多维索夫（Aleksandr Nedovyesov）。

喬柯維奇說：「有沒有觀眾真的差好多，球迷是職業網球存的原因之一，在觀眾面前比賽是很重要的事，他們給球員很大能量，鼓舞我們在場上打出最佳表現，在奧地利因斯布魯克的小組賽沒球迷聲援，跟西班牙這場8強賽有觀眾相比，真的氣氛很不一樣。」