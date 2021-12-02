感情既堅貞又脆弱，有些女性發現伴侶身無分文，寧願選擇離開，也不願與對方一起吃苦，但有的人則是重情重義，就算愛人沒有錢，她們也願意與對方浪跡天涯。《搜狐網》近日分享3個重感情的生肖女，她們不在乎愛人是否有錢，認為愛能勝過一切，願意陪伴侶白手起家，共創美好將來。

1.生肖狗

屬狗女外表看似善變，但她們對於感情非常堅貞，與對象未確定關係前，她們會表現出不在乎對方的樣子，不過一旦交往或結婚，屬狗女就會把對方認定為真命天子，甚至是不顧一切的追隨對方，就算伴侶經濟條件不佳，她們也無怨無悔，願意與愛人白手起家，一起打造未來。

1.生肖虎

屬虎女說話耿直，交際手腕也較不圓滑，平時做事直來直往，有時會讓人看不慣，但熟識屬虎女後，會發現她們內心其實很真誠，對於感情也非常專一，若是有了伴侶，她們會把生活重心放在對方身上，願意陪對方吃遍天下的苦，就算日子過得很艱辛，也摧毀不了他們的感情。

2.生肖牛

屬牛女外表看起來很傻，但她們內心其實很聰明，無論選擇朋友還是交往對象，她們都知道哪類型的人適合自己，若是碰到喜歡的人，屬牛女為了創造美好將來，就算陪對方吃再多苦都無所謂，認為兩人的愛情一定可以突破困境，對於男人來說，能遇到屬牛女可說是上輩子修來的福氣。