裕隆日產汽車（2227）11月3日推出NISSAN ALL NEW SENTRA黑帶魅力版，上市一個月300輛配額被搶購一空，裕日車2日緊急宣布追加200輛配額，延續配備升級不加價優惠，再享NISSAN烹派豪禮購車優惠及舊換新76.4萬元起超值價，全力衝刺年終車市。

裕日車主管表示，ALL NEW SENTRA請來柔道男神楊勇緯「王者之風」的精準代言，得到消費者認同，搭配NISSAN烹派豪禮購車優惠，讓ALL NEW SENTRA在11月銷售月增達30％。

裕日車指出，ALL NEW SENTRA自改款上市以來廣受好評，「省油、安全、顏值」的產品力及完美流線跑格的車身設計，在中型房車市場上備受台灣消費者喜愛。

ALL NEW SENTRA黑帶魅力版外觀設計以雙色敞篷車頂，搭配鏡面黑化的前後保桿飾條、鏡面黑化鋁圈及鏡面黑化水箱護罩，強化整體車身風格；內裝升級Xmiro電子智慧後視鏡、個性風格的橘黑TWO TONE內裝設計及炫彩七色氣氛燈。