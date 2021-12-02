裕隆日產汽車（2227）11月3日推出NISSAN ALL NEW SENTRA黑帶魅力版，上市一個月300輛配額被搶購一空，裕日車2日緊急宣布追加200輛配額，延續配備升級不加價優惠，再享NISSAN烹派豪禮購車優惠及舊換新76.4萬元起超值價，全力衝刺年終車市。
裕日車主管表示，ALL NEW SENTRA請來柔道男神楊勇緯「王者之風」的精準代言，得到消費者認同，搭配NISSAN烹派豪禮購車優惠，讓ALL NEW SENTRA在11月銷售月增達30％。
裕日車指出，ALL NEW SENTRA自改款上市以來廣受好評，「省油、安全、顏值」的產品力及完美流線跑格的車身設計，在中型房車市場上備受台灣消費者喜愛。
ALL NEW SENTRA黑帶魅力版外觀設計以雙色敞篷車頂，搭配鏡面黑化的前後保桿飾條、鏡面黑化鋁圈及鏡面黑化水箱護罩，強化整體車身風格；內裝升級Xmiro電子智慧後視鏡、個性風格的橘黑TWO TONE內裝設計及炫彩七色氣氛燈。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。