美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的溝通策略以及對未來角色的定位日益受關切之際，辦公室幕僚團隊再傳異動，資深顧問兼首席發言人桑德斯（Symone Sanders）年底將離職。

桑德斯曾替美國總統拜登（Joe Biden）工作近3年，經常陪同賀錦麗在國內外視察出訪。

桑德斯在賀錦麗處理美國投票權等錯綜複雜的議題，解決中美洲北三角國家的移民問題根源時，擔任她的幕僚。

一名要求匿名的白宮官員表示：「副總統重視席孟（桑德斯名），她深受喜愛，對於她待到年底表達感激。」

本月稍早，賀錦麗的溝通主任艾蒂恩（Ashley Etienne）也離開行政團隊。

另一名知情的白宮官員表示，外界憂心賀錦麗欠缺充分準備，職務定位不明，導致她遭到邊緣化。

新政府執政第一年，對賀錦麗辦公室而言，訊息的傳達一直是個挑戰。

賀錦麗6月接受美國國家廣播公司（NBC）專訪，當時主播詰問她負責美國移民危機，何以未曾去過美墨交界。

之後一名自稱記者的女子闖入賀錦麗在墨西哥的記者會。最近一次是，賀錦麗首次棚內專訪因主持人最後一刻COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢呈陽性而告吹。

桑德斯2016年替聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）競選總統工作，之後擔任拜登2020總統大選競選顧問。她時常出現在電視上，挺身捍衛拜登，幫助他取得非裔選民的支持。

她在私底下和回憶錄中也不諱言，她希望成為第一位擔任白宮新聞秘書非裔女性，但她今年稍早與這個職位擦身而過。