新加坡衛生部今天表示，已偵測到2起初步驗出感染Omicron的境外移入案例，兩人入境後就在指定設施隔離，未與社區有互動；2案例都已完整接種，出現咳嗽及喉嚨發癢等輕微症狀。

這是新加坡首度發現感染Omicron變異株的案例。衛生部發布新聞稿表示，這2名人士1日從南非約翰尼斯堡搭機抵達新加坡；其中一人是44歲的新加坡永久居民，從莫三比克經約翰尼斯堡轉機，再到新加坡，他搭機前的病毒檢測呈陰性。

另一名是41歲的新加坡公民，從南非飛抵新加坡，她搭機前的檢測結果同樣是陰性。

衛生部指出，這2名人士抵境後在機場接受PCR採檢，隨即至指定設施隔離並等待檢測結果。在確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，隨後被送往國家傳染病中心；目前沒有證據顯示與這2起案例相關的社區傳播。

衛生部說，兩人PCR檢測結果發現疑似感染Omicron變異株，國家公共衛生實驗室正進行全基因定序，以進一步確認。2名確診者都已完整接種COVID-19疫苗，出現咳嗽及喉嚨發癢等輕微症狀，目前在國家傳染病中心隔離病房康復中。

衛生部表示，追蹤接觸者的工作正在進行中，其他19名同機乘客的病毒檢測都是陰性，目前在指定設施隔離，隔離結束前將再次接受PCR採檢。

為防Omicron變異株大舉入侵，新加坡自11月27日23時59分起，禁止過去14天有波札那、史瓦帝尼、賴索托、莫三比克、納米比亞、南非及辛巴威旅遊史的長期准證持有者及短期旅客入境新加坡或經由新加坡轉機。返星的新加坡公民、永久居民入境後須在指定設施隔離10天。