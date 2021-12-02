受疫情影響，許多海外國人不便返國，逾2年未入境者，依法將被遷出戶籍，近來海外國人被除籍人數高達過往3倍。國民黨文傳會副主委林家興指出，近期許多僑胞見面的問候語，不是「呷飽未」，而是「你被除籍了嗎？」，政府應體諒海外台灣人難以回國的苦衷，儘速啟動修法，保護僑胞權利，勿讓心向台灣的國民被「強迫登出」。

林家興表示，受到疫情影響，不少旅外國人暫緩回台，導致除籍人數暴增，光是台北市，截至10月底被除籍人數就高達3.5萬，幾乎是去年的3倍，比疫情前更暴增10倍。然而，許多台灣人不是因為主觀意願不想回來，而是客觀上遇到各種困難，因而在此種特殊時期，政府應該考量疫情等不可抗力因素，延長除籍及戶籍遷出相關年限。

林家興指出，海外僑胞在疫情下返國面臨諸多困難，包括嚴格檢疫措施、防疫旅館很貴又訂不到、擔憂機場長途飛行易染疫，以及顧及保全台灣防疫，不想冒險帶病毒回家等因素，此種為台灣著想的後果，竟然是面臨被國家宣布「強迫登出」將戶籍遷出，進一步恐失去戶籍損及國民基本權益，不合理也不公平。

林家興提醒，被除籍及遷出戶籍所受到的影響，絕不是如內政部長徐國勇「沒有裁量餘地」可以輕描淡寫帶過的，這其中涉及到健保、勞保、個人所得稅及地價稅繳交等問題，甚至還有海外留學生的「學貸款利息補助」遭到取消的事件，更嚴重的是，這些海外僑胞的投票權行使恐也受到影響。

林家興指出，立法院刻正審議《全國性公民投票不在籍投票法》草案，如能通過，將讓我國朝落實「不在籍投票」更進一步。而「海外投票」早已是許多先進民主國家如日本、印尼、美國都有的制度，台灣更應該積極跟進。

林家興表示，在疫情來襲之際，危機就是轉機，台灣也應該跟上時代潮流，全盤檢討相關制度，確保海外台灣人投票的權利與身為國民的基本權益。