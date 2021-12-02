立委高嘉瑜11月遭男友林秉樞家暴，消息震撼國內政壇。對於有人認為高在利用受害者身分蹭聲量，導演汪怡昕看不下去，2日在臉書發文表示，高嘉瑜遭家暴隔天，向太太節目臨時請假對話，當時太太身為製作人卻以為高嘉瑜裝病，感到不諒解，事後得知實情，懊悔不已。對此，名嘴陳揮文也在臉書認錯表示，自己11月30日在節目指控高嘉瑜「心機重」，是自己說錯話，他向高嘉瑜致歉。

民進黨立委高嘉瑜。（圖／翻攝自 高嘉瑜臉書）

陳揮文2日在臉書轉貼演汪怡昕臉書貼文，並表示「依照高嘉瑜LINE的對話記錄，可以得知，高委員11月12日向節目請假，11月13日遭質疑，才傳照片佐證」。而自己於11月30日，在中天節目「正常發揮」，指控高嘉瑜「心機重」，請假幹嘛傳照片云云。陳揮文坦言，這一點，他說錯了，自己並沒有查證，在此向大家更正並致歉，並感謝高委員原諒。

對於陳揮文為自己的言論道歉，高嘉瑜也在陳揮文臉書貼文留言，「感謝揮文哥」。

但有網友仍不滿留言，「你是人嗎？一點也沒同理心，還用政治病形容高委員，當你遇到這種事的時候，看你如何說的雲淡風輕」。陳揮文則留言回覆，「我批評高委員有『政治病』，我也承認自己有『媒體病』」。

也有網友留言表示，「至少你身為媒體評論者有錯會道歉，不像某些人就算評論錯誤訊息，還是硬凹，加油」。