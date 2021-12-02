由經濟部工業局主辦、全球權威品牌調查機構Interbrand合作的「2021年台灣國際品牌價值調查」（Best Taiwan Global Brands 2021）中，麗豐-KY（4137）旗下主營通路品牌「克麗緹娜」再度榮獲「台灣前25大國際品牌」大獎，品牌價值達9500萬美元，全台排名第19大。

由2015年至今，克麗緹娜已六度榮獲「台灣前25大國際品牌」大獎，是臺灣最有品牌影響力的美容沙龍品牌，凸顯集團已打造具有影響力的美容國際品牌之成果。

董事長陳碧華代表受獎並表示，美容保養品公司要讓世界看見是一件不容易的事，而經營品牌更是一門很高深的學問，COVID-19帶來了空前的影響與挑戰，近兩年對全球的消費市場來說，也是徹底翻轉的一年，麗豐會更加注投入市場，以不同的形式在線上、線下溝通，結合數字營銷與社群媒體，強化品牌活動推廣，同時也要實際走訪並關懷第一線的美容加盟業主，給予美容師客製的培訓支援，透過每年穩定的展店策略，擴大營運影響力，讓「克麗緹娜」在這嚴峻的大環境中，化危機成轉機，挾著全球「克麗緹娜」總店數近5000家的巨擎，展現質與量逆勢成長的優異佳績。

今年以來克麗緹娜國際獲獎不斷，首度參與有英國「美妝奧斯卡獎」美譽，由英國專業美妝雜誌Pure Beauty Magazine所舉辦的【全球美妝大獎Pure Beauty Global Awards】，即以「凝時駐顏」套組擊敗了來自歐美、澳洲、韓國等7個世界知名品牌，在上千個全球美妝商品中脫穎而出，獲頒Pure Beauty Global Awards-最佳新型超級奢華抗老產品；克麗緹娜「圖朵拉蘊悅謐糖磨砂膏」，更因產品成份純淨的特性經過嚴格的審核，獲國際育兒雜誌The Green Parent Magazine頒發【綠色自然獎The Green Parent Natural Beauty Awards】身體磨砂品類銀牌獎…等，麗豐集團將堅持為成千上萬的女性提供優質產品，將以產品力「水、微生態、再生醫學」提高核心競爭力，開創全新格局，助力品牌價值持續向上攀升，穩紮穩打推升集團營運再創高峰！