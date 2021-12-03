4項公投案18日就要進行投票，各界針對各項議題展開激烈論戰。而據「台灣民意基金會」近日公布最新民調結果顯示，「四個不同意」的民意支持度有28%贊成，59.2%不贊成。對此，媒體人韋安分析，那些在同溫層取暖的人，別對真實民意「裝聾作啞」了。

「台灣民意基金會」董事長游盈隆2日在臉書發文，談及關於民進黨主張「四個不同意」的民意反應，他提到，「關於下個月四項公投，民進黨主張投「四個不同意」（不同意禁止萊豬進口、不同意公投綁大選、不同意三接遷址、不同意重啟核四），請問您贊不贊成？」結果發現：28%贊成，59.2%不贊成，6.1%尚未決定，6.6%沒意見、不知道、拒答。

游盈隆直言，換言之，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，五成九不贊成民進黨政府的「四個不同意」訴求，只有二成八的人贊成。這項發現傳達了一個重要訊息，那就是絕大多數台灣選民並不樂見四項公投全遭否決。而近六成台灣選民主觀上不接受執政黨「四個不同意」的總訴求，對執政黨最後關頭催票，希望全數否決四大公投，將構成極為嚴峻的挑戰。

不過，游盈隆也提到，關於國民黨「四個同意」的總訴求，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，有五成六不贊成國民黨主張的「四個同意」，只有三成一贊成。這項發現透露了一個重要訊息，那就是絕大多數台灣選民並不期待四項公投全數通過。

對此，韋安2日在臉書分析，自己還真是「高端策略」，看問題總能有「先見之明」。他呼籲，那些在同溫層取暖的人，別對真實民意「裝聾作啞」了。

小弟還真是「高端策略」啊！？ 看問題總能有「先見之明」。 這幾天一直PO文強調： #四個同意才是最大的破口 否則為什麼14個藍營縣市長中，目前只有一個雲林縣長張麗善表達全面支持？ 結果今天《台灣民意基金會的》的民調就出來了—— 「四個... 由韋安發佈於 2021年12月1日 星期三