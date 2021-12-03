今年4月太魯閣號出軌事件造成49死、逾200傷，未及時通報異物入侵鐵道是主因之一，但台鐵過去的緊急通報電話0800-800-333卻被反映太長、記不住。為此台鐵特地申請將緊急通報電話改為1933，市話或手機都可撥打，11月29日正式啟用，今（3）日舉行啟用宣導會。

太魯閣號事件造成重大傷亡，今年6月國民黨立委陳以信要求台鐵新設「1933台鐵緊急通報電話」，已獲交通部允諾設置，希望避免再發生太魯閣號事故。

台鐵3日表示，由於接獲多件民眾陳情及立法委員關切台鐵緊急通報電話0800-800-333太長、緊急時刻不易記起，建議改為19XY服務專碼，台鐵也研議認為有簡化通報電話的必要。經向國家通訊傳播委員會（NCC）申請，獲得核配1933號碼為緊急通報電話，再經國內8家電信事業完成建置及設定，經台鐵測試後完成開通作業。

台鐵表示，1933開通後提供民眾簡便易記的通報電話，比原來的緊急通報電話0800-800-333號碼短，容易記憶，大大減少通報的障礙，提升通報效率，期能在緊急情況時及時通報，俾採取措施防範事故，維護鐵路行車安全。

該專線電話設於台鐵局綜合調度所，24小時專人接聽；不過台鐵也提醒1933僅限於「危及鐵路行車安全時」使用，一般旅客服務項目仍請撥打台鐵客服專線電話。