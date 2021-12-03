網安設備廠其陽(3564)受惠缺料及生產狀況改善，各區出貨動能轉強帶動2021年11月合併營收衝上2.43億元新高。目前在手訂單水位仍高，公司持續致力滿足客戶訂單需求，配合產品調價效益顯現，第四季旺季營運持續看升、營收續拚再創高。

其陽股價10月中衝上35.5元的21個半月高點，隨後半個月急跌28.6％至25.35元，近日止跌後再度穩步上攻，今（3）日開高後在買盤敲進下放量飆升9.81％至31.9元，為1個月來高點，截至10點20分維持近8.5％漲勢，領漲工業電腦族群。

其陽隨著零組件缺料略有紓緩，配合母公司友通完成生產廠區搬遷、主板生產逐步回升，各區出貨恢復正常，帶動11月自結合併營收2.43億元，月增達45.39％、年增達37.8％，改寫歷史新高。累計前11月合併營收17.27億元、年增達12.94％，續創同期新高。

其陽董事長李昌鴻日前法說時指出，其陽耕耘網安硬體平台多年的成果自今年起展現，透過調整產品結構，目前產品平均售價（ASP）已較以往提升逾50％，配合網安設備需求明顯提升，接單狀況創下歷年最佳。

不過，李昌鴻指出，缺料使其陽訂單達交率低於預期，受中國大陸客戶提前拉貨帶動，第三季合併營收創6.2億元新高。不過，目前接單出貨比（B/B Ratio）仍有1.8，第四季在手訂單仍多，隨著出貨狀況恢復正常、產品調價效應顯現，第四季旺季營運持續看升。

展望後市，其陽將專注高階網路安全硬體平台的開發與銷售，李昌鴻預期，出貨動能提升可望帶動營運持續成長，而目前進行中的5G專案，預期在明年首季後可望逐步放量出貨，預期2022年將是其陽豐收的一年，最大壓力仍是如何出貨給客戶。