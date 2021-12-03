德微(3675)前10月合併營收為16.89億元，年增33.42%，公司將於12月30日舉行「達爾集團暨德微科技法說會」，由於車用等新產品出貨持續放量，德微明年營運展望樂觀，近期投信亦買超力挺，今天盤中股價強攻漲停板，帶動二極體族群連袂走高。
車用電子、保護元件ESD與MosFET等產品出貨暢旺，德微今年業績逐季攀高，今年前3季稅後盈餘為2.27億元，每股盈餘為5.12元，累計前10月合併營收為16.89億元，年增33.42%，由於應用於充電樁的SiC產品將於第4季開始量產出貨，德微第4季營收與獲利可望再創單季新高，全年業績亦可望創下新高。
德微將於12月30日舉行「達爾集團暨德微科技法說會」，說明集團佈局及明年營運展望，德微表示，目前訂單已排到明年上半年，只要產業鏈沒有太大意外，明年業績成長可期。
由於德微業績表現不俗，近期投信持續加碼，今天盤中股價強攻漲停板，強茂(2481)及台半(5425)二極體廠也同步大漲。
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