電子零組件廠商信邦（3023）好勁，11月營收再攀頂，寫下今年第9次改寫歷史新高紀錄，連帶累計前11月營收也首度站上200億元大關，以235.20億元寫下歷年同期新高。

信邦3日公布11月合併營收為22.51億元，較10月21.21億元成長6.11％，比去年同期21億元成長7.18％；累計前11月合併營收為235.2億元，較去年同期成長18.29％。

信邦指出，11月合併營收22.51億元，再次超越9月之營運表現，續創公司成立以來單月營收歷史高點，今年已第9次改寫單月營收歷史高點紀錄。

經查信邦今年已揭露營收的11個月中，僅2月及10月未能觸及歷史新高，其中2月是因為農曆春節，10月則是因為十一長假，致工作天數減少，都是非戰之罪。

信邦指出，11月合併營收續揚，主要是受惠於醫療、綠能及工業應用等產業之銷售持續成長，分別較10月成長12.34％、9.16％及12.79％；MAGIC 5大產業累計前11月之銷售相較於去年同期亦穩步向上，其中醫療及健康照護產業成長18.38％、汽車產業成長66.8％、綠能及節能產業減少6.84％、工業應用產業成長23.42％、通訊及電子週邊產業成長26.97％。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收73.25％；連接器及零組件銷售佔26.75％。

在產業別的銷售分佈，通訊及電子週邊產業佔合併營收28.25％；工業應用產業佔27.08％；綠能及節能產業佔23.78％；汽車產業佔11.52％；醫療及健康照護產業佔9.37％。