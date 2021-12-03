桃園市11月30日吳姓男子懷疑謝姓妻子外遇，涉嫌殺死妻子，將屍體放在塑膠桶內，隔天向警方自首。法醫3日解剖，發現妻子頭部、臉部、手部有瘀傷，但非致命傷，初判死因是窒息，但須解剖報告出爐才能釐清。

據了解，法醫解剖後，發現謝女頭、臉、手都有瘀傷，但應非致命傷。初步研判死因應是窒息，但還需調查報告才能釐清。

謝女家屬則相當難過，希望能還他們公道，也釐清真相。家屬說，夫妻常常在臉書曬恩愛，還有家庭出遊照片，被懷疑有外遇，很難接受。謝女阿嬤難過到難以走路，幾乎被攙扶著才能前進，令人望之鼻酸。