陳姓男子因性侵入獄，2017年假釋出獄後，隔年他又性侵少女還拍下犯案過程，並以散布猥褻照及影片恐嚇要求再次性交，台北地方法院依對未滿14歲女子強制性交罪將他判刑7年6月，另恐嚇罪部分判刑4月。可上訴。

法官斥責陳男，2018年性侵前案執行完畢後，仍不知悔改，再犯本案應依加重其刑，考量他犯罪動機、手段、目的、所生危害殊大、犯後坦承犯罪、態度尚佳等一切情狀，從重量刑。