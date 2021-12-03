歐股周五早盤上漲，並將結束一周的高波動行情。投資人開始購買因Omicron受創的股票，但是在美國就業數據公布前夕，投資人趨向縮手，抑制了漲幅。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤漲2.35點或0.50%，為467.79點。此前因Omicron病毒對經濟衝擊的情勢仍不明朗，股市在本周一直處於跌一天、漲一天的走勢。歐股在周四收跌。

旅遊股領漲，升2.3%。儘管德國採取新的管制措施，禁止未接種疫苗者的公共社交範圍，荷蘭也實施新限制，但旅遊股在昨日大跌2.6%之下出現反彈。

跟蹤油價走勢，石油股漲1%。此前OPEC+表示，如果Omicron病毒減低了需求，將在下次會議審視供應增加的情形。

德國安聯保險(Allianz)在調高中期目標並宣布新的股息政策後，股價漲1.6%。

歐洲最大銅生產商Aurubis在業績超出預期，並報出營業利潤增長60%後，股價微幅上漲6.2%。