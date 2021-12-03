第76屆聯合國大會協商一致通過由中國和國際奧委會共同起草的北京冬奧會奧林匹克休戰決議，中國外交部發言人趙立堅3日在例行記者會中對此表示，這體現了各國對北京冬奧會和國際奧林匹克運動的支持，也彰顯了國際社會同舟共濟、戰勝疫情、實現和平、一起向未來的堅定決心。

趙立堅表示，12月2日，第76屆聯合國大會協商一致通過由中國和國際奧委會共同起草的北京冬奧會奧林匹克休戰決議，173個會員國共提該決議。許多會員國代表踴躍發言，對北京冬奧會和休戰決議表示支持。

趙立堅表示，決議敦促各國在北京2022年冬奧會開幕前7日至北京冬殘奧會閉幕後7日遵守奧林匹克休戰，強調北京2022年冬奧會和冬殘奧會的願景——「純潔的冰雪，激情的約會」。並特別提出，要認識到體育在全球應對疫情衝擊能力建設方面的作用，強調北京冬奧會將是展現人類團結、韌性和國際合作寶貴價值的契機。

趙立堅指出，北京冬奧會休戰決議獲得協商一致通過，並得到絕大多數聯合國會員國共提，體現了各國對北京冬奧會和國際奧林匹克運動的支持，也彰顯了國際社會同舟共濟、戰勝疫情、實現和平、一起向未來的堅定決心。

趙立堅強調，當前，北京冬奧會籌備工作已經進入倒計時衝刺階段，中方相信，在奧林匹克精神指引下，在各方共同努力下，中國一定能為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。