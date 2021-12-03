海軍發表的國造潛艦模型，據說它得到相當多國家的鼎力相助。(圖／中華民國海軍)

《路透社》報導，美、英等7國出手協助台灣執行潛艦國造任務。對此，國防部長邱國正今在立法院備詢時，被問到台灣潛艦的技術來源是誰，他證實，「有我們自己的人，也有請『別的地方的人』來。」

蔡政府上任後積極推動潛艦國造，《路透》日前就報導指出，括美國、英國在內，共有7個國家的廠商及專業人士，暗中協助台灣製造潛艦；多國政府則通過向台灣出售關鍵零組件的出口許可，並提供人力援助，讓台灣能在2025年擁有第1艘國造柴電潛艦。

《路透》報導指出，未來潛艦將部署在台灣東部深海，負責戰時保護港口，並有能力對應來自中國的武力攻擊。《路透》也在文中指出，這項計畫，就像日本民間故事「桃太郎」，孤單的男孩，在難以想像的盟友協助下擊敗可怕的魔鬼。

國民黨立委賴士葆今質詢國防部長邱國正時，就拿出《路透》這則報導指出，外媒指稱目前正有7個國家在幫台灣製造潛艦，這個事情是確定的嗎？邱國正回應，這是外國媒體自己播報的，國防部從來沒宣示有多少國家在幫我們，但我們的工作都在進行中。

賴士葆追問，「Yes or No，國會殿堂不能說謊」，但邱國正沉默了一下；賴士葆又問，「我們有在做潛艦，那現在的技術來源是誰？」邱國正才證實，「有我們自己的人，也有請別的地方的人來。」

對此，賴士葆表示，所以國產潛艦其實也是「道道地地的拼裝車」，並強調目前民進黨政府反對核四的理由之一就是認為這是拼裝車，「蘇院長你為什麼要去罵核四是拼裝車呢？潛艦是拼裝車，我們的手機、你開的車子都是拼裝車，所有東西都是拼裝車，不要再笑人家拼裝車了，會被人家笑。」