冷氣團來襲、氣溫急凍，旺旺文教基金會等主辦單位舉辦《讓奉獻成為一種榮耀》公益演唱會，向勞苦功高的志工們致敬，3日晚間在中市中山堂熱情開唱，知名歌手雲集帶來膾炙人口、溫暖人心的老歌及民歌，熱力演唱1個半小時，展現社會服務、愛及感恩的精神。

《讓奉獻成為一種榮耀》公益演唱會，在台中熱情開唱。（陳淑芬攝）

為慰勞熱心公益的志工朋友，旺旺文教基金會、中國時報、中視及中天電視主辦《讓奉獻成為一種榮耀》公益演唱會，由台中市府社會局、文化局協辦，用歌聲向辛勞的志工致敬，並傳遞社會服務與感恩回饋的精神。

《讓奉獻成為一種榮耀》公益演唱會，在台中熱情開唱。（陳淑芬攝）

近日冷氣團波波來襲，《讓奉獻成為一種榮耀》演唱會3日晚間7時30分在台中市中山堂熱力開唱，活動由歌手涂佩岑主持，她展現歌喉獻唱「何年何月再相逢」歌曲炒熱氣氛。

旺旺文教基金會主任周哲仁（右）在《讓奉獻成為一種榮耀》公益演唱會致詞時，向辛勞的志工們致敬。（陳淑芬攝）

旺旺文教基金會主任周哲仁致詞時表示，旺旺集團自2013年開使舉辦全台公益演唱會，近幾年以《讓奉獻成為一種榮耀》為主題，倡導自願服務的精神，並舉辦孝行獎，旺旺集團董事長蔡衍明特別提倡「孝順」，因為中國與其他民族不一樣的偉大精神就是「孝順」。

周哲仁指出，志工朋友是台灣最美麗的風景，是台灣安定不可缺少的力量，不管是政府或民間運作都少不了志工朋友的貢獻，他代表蔡董事長及員工感謝所有勞苦功高的志工朋友。他並感謝參與演出的藝人朋友，他們在疫情嚴峻期間有長達半年沒有演出機會，當疫情舒緩舉辦公益演唱會時，他們全力配合、無酬勞演出。

公益演唱節目由宋昱錦＆迷霧森林樂團以「冬天裡的一把火」火力全開熱情開唱，歌手曾淑勤、胡藝芬、周子寒及楊蒨時等知名實力派歌手接力演唱，現場星光閃閃帶來經典、膾炙人口的老歌及民歌，優美歌聲令現場民眾懷念沉醉，並由「情歌王子」封號的歌手王瑞瑜壓軸演唱，帶來成名曲「春風」、「京城往事」等歌曲，讓現場嗨翻天。