58歲台語歌手陳雷，以《歡喜就好》、《風真透》等名曲走紅歌壇，帽子搭配短褲、白長襪及黑皮鞋，是闖蕩演藝圈多年的招牌造型，近年卸下明星光環回歸家庭生活的他，日前被直擊現身彰化員林步道上，還當眾嗨唱經典名曲《歡喜就好》，讓不少路過民眾都嗨翻。

陳雷日前現身在彰化藤山步道，只見他穿著西裝搭配黑色西裝褲，拿著麥克風直接嗨唱，讓不少路過的民眾停下腳步，欣賞一連串的精彩演出，只見他邊唱邊扭動身體，不斷與圍觀民眾互動，炒熱現場氣氛，尤其帶來經典名曲《歡喜就好》時，立刻掀起當天演出的一波高潮，由於難得見到本尊現身，路過民眾紛紛舉起相機捕捉難得的畫面，影片曝光後，引起大批網友熱烈討論。

陳雷原訂去年在馬來西亞雲頂開唱，因新冠肺炎疫情肆虐延期，加上其它邀約也跟著取消，粗估損失300萬元，雖然工作暫時停擺，卻多了時間與家人相處，除了常回彰化老家陪母親之外，多數時間都都待在家陪孫子玩，甚至接送上學和教起簡單的ㄅㄆㄇ，過著含飴弄孫的愜意生活。

陳雷早年曾任空調風管工人，被唱片公司發掘後進入歌壇，充滿喜感的演出加上一口台灣國語，立刻成為家喻戶曉的歌星，發行的專輯《歡喜就好》更曾創下百萬張銷量的佳績，唱功了得的他更是多次入圍金曲獎「最佳台語男歌手獎」。