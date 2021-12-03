民進黨立委高嘉瑜被男友林秉樞施暴延伸出案外案，近日PTT帳號「CrazyWinnie （沒品維尼）」屢發文企圖替林洗白，該帳號被起底，直指是「台獨機關槍」李柏璋發文，李曾任民進黨立委陳亭妃胞妹、台南市議員陳怡珍的助理，引發關注。陳亭妃今受訪表示，不認識林秉樞，也不清楚林跟誰接觸，無辜被牽扯在一起，莫名其妙，希望這件事到此為止。

針對林秉樞事件被導向有人操作網軍，甚至企圖幫林洗白的發文帳號，過去都支持陳亭妃，被質疑是否參與其中，陳亭妃表示，完全沒有，她也是網路的受害者，從過去初選到現在，她就是網路的受害者，也沒能力去加害別人，這樣片面的說法很不公平。

陳亭妃認為，整件事件要去探討怎麼把林男繩之以法，不是只有現在羈押而已，應該找出更多證據，讓更多受害者出面指認，怎麼會被有心人士帶風向，甚至莫名其妙把責任推給別人，強烈譴責故意用這件事亂帶風向，而獲得政治利益的人。

至於傳出林男跟南部的重量級人士有接觸，陳亭妃說，她不知道林是跟誰接觸，但她相信這都不難查，網路蒐一搜就知道林男到底跟誰見面過或往來過，而且若要幫忙洗白，必須要對林認識跟了解，才有辦法拿到資料幫忙洗白。

「真的是被雷打到，莫名其妙」，陳亭妃表示，用一個已經離開一年多的地方議會助理，硬要跟她牽扯在一起，重點是她根本不認識林，有甚麼動機跟用意幫忙洗白，真的不合邏輯。

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