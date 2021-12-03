新北市三重區中正北路某連棟鐵皮屋今（3日）下午5時許傳出火警，火勢燃燒猛烈，延燒到一旁5店面及11輛汽車、1輛重機，現場濃煙直衝天際，連在對岸的北市都可清楚看到，所幸未有人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。

據悉，起火處為一樓的羊肉爐餐廳，距離三重力行路果菜市場還有一段距離，消防局獲報派遣160人前往搶救，火勢於1個小時後被撲滅，火勢除了波及5店面外，另外有11輛汽車、1輛重機燒毀，燃燒面積約800平方公尺。

新北三重鐵皮屋氣爆黑煙竄天 11輛汽車、1重機燒成廢鐵
林秉樞毆打高嘉瑜遭收押 黃暐瀚發現這點：水很深、不合常理
全國高中技藝競賽商科類 穀保家商網頁設計摘金連續9年獲獎
雙北最大荷花池換新樣貌 漂流木化身藝術打卡點
林秉樞月花5萬住飯店 李柏璋開賓士通勤 塔綠班洗白加害人 背後誰出資支持
#新北 #北市 #鐵皮屋 #都可 #11