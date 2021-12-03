新北市三重區中正北路某連棟鐵皮屋今（3日）下午5時許傳出火警，火勢燃燒猛烈，延燒到一旁5店面及11輛汽車、1輛重機，現場濃煙直衝天際，連在對岸的北市都可清楚看到，所幸未有人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。
據悉，起火處為一樓的羊肉爐餐廳，距離三重力行路果菜市場還有一段距離，消防局獲報派遣160人前往搶救，火勢於1個小時後被撲滅，火勢除了波及5店面外，另外有11輛汽車、1輛重機燒毀，燃燒面積約800平方公尺。
新北市三重區中正北路某連棟鐵皮屋今（3日）下午5時許傳出火警，火勢燃燒猛烈，延燒到一旁5店面及11輛汽車、1輛重機，現場濃煙直衝天際，連在對岸的北市都可清楚看到，所幸未有人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。
據悉，起火處為一樓的羊肉爐餐廳，距離三重力行路果菜市場還有一段距離，消防局獲報派遣160人前往搶救，火勢於1個小時後被撲滅，火勢除了波及5店面外，另外有11輛汽車、1輛重機燒毀，燃燒面積約800平方公尺。
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