加州大學舊金山分校的一項新研究測試了一種常見心臟疾病的可能誘因，包括咖啡因、睡眠不足和睡覺時習慣左側睡的民眾，結果研究發現，只有飲酒才會導致心律失常。

作者認為人們可以通過避免觸發某些因素來降低房顫(AF)的風險。房顫（心房纖維性顫動， 英文 Atrial Fibrillation）簡稱 AFib，房顫是最常見的心跳（或稱為心律）異常類型，它會讓病患的心跳變得毫無規律，如果有房顫病史的人心跳通常比正常人還要來的快，且不規律的心跳會讓血液在心臟裡盤旋積聚，並形成血栓。

這項研究發表在《美國醫學會心臟病學》雜誌上，並於2021年11月14日在美國心臟協會年度科學會議上發表。

●飲酒會增加房顫的風險

該研究的作者、加州大學舊金山分校心臟病學部醫學教授Gregory Marcus醫學博士說：「儘管咖啡因是測試中最常見的觸發因素，但我們沒有發現咖啡因攝入和房顫之間有短期關係的證據，而飲酒才是增加房顫的風險。」

根據聯疾病控制和預防中心報告，美國每年有超過15萬人死於心房顫動(Artrial fibrillation)，其死亡率在過去20多年當中都不斷地持續上升中。

為了更深入地瞭解患者的感受對研究這類型的疾病尤其重要，研究人員的首要任務是研究單獨的房顫觸發因素，該研究約有450人參與，其中超過一半(58%)是男性，絕大多數是白人(92%)。

●咖啡因有保護作用

隨機臨床試驗的參與者利用心電圖記錄裝置以及一個手機APP日誌紀錄喝酒、咖啡因、睡姿或睡眠不足、吃大餐、冷飲、堅持某特定的飲食或是其他他們認為有關房顫的各項因素，參與者一開始都認為咖啡因最有可能是房顫的觸發器，但結果卻恰好相反，研究中完全沒有能證明咖啡因與心律失常的關係，相反地調查人員發現咖啡因甚至還可能有保護作用。

而這項研究也總結出，「飲酒」才是導致AF發作的唯一誘因。

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