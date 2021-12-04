開車出遊或購物，找車位是件麻煩事，若找半天卻看到一輛車一次佔兩格，恐怕理智線會斷掉。一名網友分享親身經歷，他發現保時捷「完美對稱」停在兩個車位正中間，直呼太離譜。卻有網友出面緩頰，認為是停車場格子太小，保時捷根本停不進去。
原PO上臉書社團「爆怨公社」抱怨，他帶家人去基隆廟口，在附近的地下停車場繞著繞著，突然看到保時捷爽停兩格，「你知道我心裡有多涼嗎」，質疑保時捷車主太沒公德心，白白浪費一個車位。
部分網友看到照片，替保時捷抱不平，「說真的，一台車那麼貴，我寧願被罵，也不想車門被格斃的撞」、「車位太小，保時捷也很無奈吧」、「現在一堆阿公阿嬤開門沒在管的，板金誰負責」、「這輛太寬了，要怎麼停」、「格子超小欸，而且你敢停他旁邊嗎」。
原PO後來更新貼文，他自己也知道停車格很小、保時捷很貴，「當時車上有個吵鬧的小孩，我只能說當下小不開心，不過吃完東西就沒事了」。
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