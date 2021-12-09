大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）最新電影《西城故事》明年初將上檔，這也是拍出無數經典名片的史匹柏首次跨足歌舞片，他說打從10歲就對所有歌詞琅琅上口，當時他最愛的歌曲是〈Gee, Officer Krupke〉，有次全家共進晚餐時他竟突然大唱「我老爸是渾蛋」，屁孩白目行逕讓父母傻眼，當場被臭罵一頓。

《西城故事》是依莎士比亞經典《羅密歐與茱麗葉》發想的幫派愛情故事，描述白人青年「噴射幫」，與波多黎各移民組成的「鯊魚幫」間的愛恨情仇。同名音樂劇1957年在百老匯首演，1961年曾翻拍成電影，並豪奪10座奧斯卡金像獎，當年女主角、已故的娜妲麗華（Natalie Wood）也曾獲最佳女主角提名。

《西城故事》描述白人青年「噴射幫」，與波多黎各移民組成的「鯊魚幫」間的愛恨情仇（圖／迪士尼提供）

史匹柏為《西城故事》花了超過1年選角，最終拍板由新任「白雪公主」瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）、《玩命再劫》安索艾格特（Ansel Elgort）主演。20歲的瑞秋坦言接下這個經典角色是一大挑戰，願意接受挑戰是因為：「這個故事在我還是小女生的時候，就啟發了我往後的人生要做什麼！」

瑞秋曾格勒（左）與安索艾格特（右）在「西城故事」大談浪漫愛情。（圖／迪士尼提供）

「我知道比較是無法避免的，原始電影是史上的標誌性作品。」瑞秋在全球線上記者會直言：「我和安索只想把它演好，沒有那種想超越的心態，就是帶入自己的生活經歷。」作為史上首位扮演此角色的拉丁裔演員，這對瑞秋來說意義重大，「希望我以及娜妲麗都可以對我的演出感到驕傲。」

瑞秋曾格勒（右）與安索艾格特（左）在「西城故事」大談浪漫愛情。（圖／迪士尼提供）

片中充滿大量西班牙語，史匹柏卻刻意不上英文字幕，就是故意要讓觀眾體會那種語言造成的隔閡感，希望當英語系觀眾與西班牙語系觀眾坐在戲院同時看這部電影，會各自在不同橋段發笑，再交流剛才看到的劇情。

《西城故事》找來許多波多黎各人或波多黎各後裔演出「鯊魚幫」。（圖／迪士尼提供）

片中經典的《亞美利堅》歌舞戲，在酷熱的情況下拍攝，史匹柏回憶當時不僅炎熱，拍攝時間又很長，「演員們都非常賣力，穿著戲服唱跳都濕透了」史匹柏堅持不當電影產業血汗工頭，「我決定先暫停，多出來的費用我願意支付，不會跟電影公司收錢」，暖心舉動讓大家稱讚。

演員們頂著酷熱天氣拍攝《西城故事》經典的《亞美利堅》歌舞戲，讓史蒂芬史匹柏相當不捨。（圖／迪士尼提供）

《西城故事》是他繼《E.T.外星人》後再度以「家庭」為核心的故事，「對我而言家庭凌駕於一切事物，我拍了《E.T.》後沒多久就迎來第一個小孩，那部電影對我來說很重要。」電影將於明年1月21日上映。