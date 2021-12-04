美國有線電視新聞網(CNN)3日報導，由於義大利政府頒布新法令，想要進入室內娛樂性場所的人必須出示疫苗接種證明，1名想要拿到證明卻又不想打疫苗的50歲義大利男子，突發奇想為自己裝上假手臂，並前往義國西北部的鎮所接種疫苗；孰料難逃護理人員法眼，當場戳破。

事情發生在義大利西北部比第蒙省比耶拉(Biella)市。當時護理人員布阿(Filippa Bua) 準備為男子接種疫苗時，卻發覺手臂怪怪的。「手臂的膚色明顯異常，相較於患者的臉與手相比，顏色淺太多」。仔細檢查後，原來這是矽膠做成的假手臂。

布阿表示，「原本我替他感到難過，以為他是裝有義肢的殘疾人士，並想知道是不是我做錯了甚麼，讓他把錯誤的那隻手給我打針。誰知他承認，戴上假手臂是不想打疫苗」。

她表示，自己從1987年職業以來，打針次數已經破千次。「我從驚訝到生氣，我覺得我遭到冒犯，這分明是不尊重我們的智商與專業。我這輩子想都沒想過會發生這種事」。

先前義大利政府規定，出入室內場館與搭乘長途列車者，必須出示48小時內新冠肺炎篩檢陰性的證明，而不是提出完整接種疫苗或康復的證明。(圖/美聯社)

比第蒙省政府則譴責男子的行為。聲明中指出，「此一案例只能用荒謬來形容。對於大流行期間，整個社區付出的犧牲，此舉無疑不可接受」。

比第蒙省（Piedmont）政府首長奇里奧（Alberto Cirio）更錄製影片，指責該事件「冒犯地區的衛生體系。該體系在疫苗接種與加強劑施打等的能力，在義大利名列前茅」。比第蒙在歐洲疾病預防控制中心的地圖中，是全歐少數幾個用綠色標記的地區，這意味著該省新冠肺炎確診率低於1%。

義大利政府11月頒布新法令，要求進入酒吧、餐廳、戲院與其他室內娛樂性場所的人，須強制出示新冠肺炎的「超及綠色通行證」(super green pass)。依據該法令，只有完整接種疫苗，或是提出證明其新冠肺炎已獲得全癒者，才能進入前述場所。

在此之前，義大利政府規定9月1日起，出入室內場館與搭乘長途列車者，必須出示48小時內新冠肺炎篩檢陰性的證明，而不是提出完整接種疫苗或康復的證明。