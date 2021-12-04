中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增11例COVID-19境外移入確定病例，其中9例為突破性感染；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增11例境外移入個案，為5例男性、6例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自美國(2例，案16749、案16759)、新加坡(案16750)、越南(2例，案16751、16755)、印尼(5例，案16752- 16754、案16757-16758)及柬埔寨(案16756)入境，入境日介於今(2021)年11月19日至12月2日。

境外移入11例中，共有8例為突破性感染個案，其中案16751為越南籍20多歲男性，曾接種1劑AZ及1劑BNT；案16759為本國籍50多歲女性，自美國入境，曾接種3劑莫德納。

另有一例案16756為本國籍20多歲男性，曾接種1劑高端及1劑科興，但未被列為突破性感染。疫情指揮中心發言人莊人祥說明，該案今年10月曾在柬埔寨確診，應該是之後才完整接種，因此不列為突破性感染。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,523,528例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,504,860例排除)，其中16,648例確診，分別為2,004例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。