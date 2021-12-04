苗栗縣議員余文忠特別推薦公館在地最優良農特產品。（謝明俊攝）

公館鄉農特底在縣農會社區小鋪外搭「稈棚」營造客庄村落印象。（謝明俊攝）

苗栗縣農會新建置的社區小鋪4日揭牌開張，苗栗縣長徐耀昌到場參加。（謝明俊攝）

苗栗縣農會社區小鋪展售最新鮮的苗栗在地農產。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌在苗栗縣農會理事長陳怡樺陪同下參觀小鋪展售產品。（謝明俊攝）

苗栗縣特色館活化重出發改造行動，4日邁出第1步，遷至特色館辦公的苗栗縣農會，精心打造的農村社區小鋪，4日正式開張營運，販售包括苗栗本地品質最好、最新鮮的農特產品，縣長徐耀昌參加揭牌典牌，特別推許縣農會新上任的3巨頭做法創新，不僅活化特色館，還能將苗栗農民辛勤結晶推銷出去，真是農民的最好朋友。

位在公館鄉的苗栗特色館，因前任承辦業者退場後閒置多時，苗栗縣政府文觀局為了活化場館再利用，特別與新上任的苗栗縣農會理事長陳怡樺、總幹事鍾金光等商議，決議由縣農會將辦公室遷移至特色館辦公，就近掌管營運，並結合公館鄉農會最強總幹事古雪雲，結合3方力量全力改造特色館。

公館鄉農會為應冬季公館福菜節等活動，特底在縣農會前堆稈棚，營造客庄農村生活剪影，並規畫逐一將特色館內多處閒置場館活化再利用，搭配原有的文觀局陶藝博物館，打造出一個全新的旅遊休憩區。

而苗栗縣農會為改善經營問題及困境，今年度申請獲得農委會農糧署及苗栗縣政府補助經費，除了保留特色館2樓為辦公室外，1樓則改裝成農村社區農產小鋪，新場域除了展售苗栗地方特色農特產品以外，未還將規畫有農業展示區、DIY區及直播廚房，以多元新穎的經營模式，為消費者提供最新鮮最健康的苗栗在地農產。

社區小鋪4日舉行揭牌儀式，苗栗縣長徐耀昌到場參與，並參觀小鋪銷售貨品，其中還包括縣農會力推的最新產品白玉耳露，他期許社區小鋪能成為小農及青農們優質銷售平台，藉由農會把關，為消費者提供最新鮮、最安全的農產品，「吃當地、買在地」。