苗栗縣特色館活化重出發改造行動，4日邁出第1步，遷至特色館辦公的苗栗縣農會，精心打造的農村社區小鋪，4日正式開張營運，販售包括苗栗本地品質最好、最新鮮的農特產品，縣長徐耀昌參加揭牌典牌，特別推許縣農會新上任的3巨頭做法創新，不僅活化特色館，還能將苗栗農民辛勤結晶推銷出去，真是農民的最好朋友。
位在公館鄉的苗栗特色館，因前任承辦業者退場後閒置多時，苗栗縣政府文觀局為了活化場館再利用，特別與新上任的苗栗縣農會理事長陳怡樺、總幹事鍾金光等商議，決議由縣農會將辦公室遷移至特色館辦公，就近掌管營運，並結合公館鄉農會最強總幹事古雪雲，結合3方力量全力改造特色館。
公館鄉農會為應冬季公館福菜節等活動，特底在縣農會前堆稈棚，營造客庄農村生活剪影，並規畫逐一將特色館內多處閒置場館活化再利用，搭配原有的文觀局陶藝博物館，打造出一個全新的旅遊休憩區。
而苗栗縣農會為改善經營問題及困境，今年度申請獲得農委會農糧署及苗栗縣政府補助經費，除了保留特色館2樓為辦公室外，1樓則改裝成農村社區農產小鋪，新場域除了展售苗栗地方特色農特產品以外，未還將規畫有農業展示區、DIY區及直播廚房，以多元新穎的經營模式，為消費者提供最新鮮最健康的苗栗在地農產。
社區小鋪4日舉行揭牌儀式，苗栗縣長徐耀昌到場參與，並參觀小鋪銷售貨品，其中還包括縣農會力推的最新產品白玉耳露，他期許社區小鋪能成為小農及青農們優質銷售平台，藉由農會把關，為消費者提供最新鮮、最安全的農產品，「吃當地、買在地」。
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