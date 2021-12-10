近年屏縣府大力推動共融公園遊具場，目標是33鄉鎮「一鄉一特場」，而屏南區首個遊具場將於明年5月在恆春石牌公園誕生。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

近年屏縣府大力推動共融公園遊具場，目標是33鄉鎮「一鄉一特場」，而屏南區首個遊具場將於明年5月在恆春石牌公園誕生。縣長潘孟安10日主持遊具場動土，將斥資4900萬打造水舞遊戲區、六腳樹屋等16個區域及設施，令人期待。

潘孟安指出，恆春石牌公園的遊具場是地處猴洞山、鄰近西門的古城遊戲場，占地6200平方公尺，總共規畫水舞遊戲區、月琴意象區、攀岩場、六角樹屋、攀爬網、方格攻城塔、地鼠星空、高空滑梯、音樂設施、體健設施、大樹休憩區、洗手洗腳池、多功能沙坑、親子同樂鞦韆、綠帶休憩區、樹立方休憩區等設施。

潘孟安說，為打造這座古城遊戲場，特地在規畫階段舉辦工作坊，邀請兒童、家長、身心障礙團體及年長者共同參與，一同構思對於共融公園的想像，並由使用者的視角出發，設計出貼近民眾實際需求的遊戲設施與空間。

「敬啟期待！」他說，屆時將把月琴民謠、城牆、搶孤等元素，逐一變成孩童遊玩的重要節點，做出具有當地特色的遊具。他強調，縣府力推共融公園的重點之一，就是盼藉由遊戲場展現在地特色，拒絕任何快速複製、沒有生命與靈魂的罐頭遊具，絕不能弱化兒童的遊戲經驗。

他進一步指出，2019年屏東市首座共融遊具場成立後，得到很大迴響，當中納入「兒童表意權」的設計方式，更是獲得大眾肯定，而此建設不能獨厚都會區，應該要遍及各鄉鎮，全屏東33個鄉鎮都應有專屬特色共融公園。

為此，縣府在盤點公有地時，除積極與鄉鎮公所合作外，對於無法提供公有地的鄉鎮，採取「校園社區化」方式，將淘汰小學的罐頭遊具、進駐特色遊具，完善整體設施。