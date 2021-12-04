今（4）日下午在社教館演藝廳辦理「傳藝饗宴．台灣加油～2021台灣傳統戲曲～歌仔戲：地獄工畫師」，邀請高雄在地知名劇團「尚和歌仔戲劇團」蒞館演出，吸引1000名觀眾入場。（高市社教館提供）

高雄市立社會教育館、中油大林煉油廠攜手推傳統戲曲，今（4）日下午在社教館演藝廳辦理「傳藝饗宴．台灣加油～2021台灣傳統戲曲～歌仔戲：地獄工畫師」，邀請高雄在地知名劇團「尚和歌仔戲劇團」蒞館演出，吸引1000名觀眾入場。

該戲以民俗大戲鍾馗的故事，結合文學、音樂、舞蹈、科技的高品質展演，編導警世惕俗的忠孝節義戲劇，鼓勵大眾發揚傳統倫理道德，以敬天畏地的精神造福人群、回饋社會，震撼挑動觀眾的五感神經。

此場由大林煉油廠贊助及社教館主辦提供優質場地及人力行政的公益演出，是中油公司長期以來對於在地社區的回饋，透過傳統戲曲的演出，更加貼近社區居民的需求。

「尚和歌仔戲劇團」創立於1995年，兼具時尚與和善，其作品風格涵括傳統與創新，多次獲選為高雄市傑出團隊、文化部團隊分級獎助扶植、國藝會演藝團隊年度獎助專案。

這次以大戲規格製作「地獄工畫師」，由團長梁越玲、副團長林淑璟領銜演出，該劇為新編經典鍾馗的故事，藉由鍾馗伏五鬼及嫁妹鋪陳敘新，以傳統經典唱曲與身段，融合電影手法加快品味節奏，用高質感的視覺享受，闡述鍾馗的暖心故事。

該劇團表示「地獄工畫師」以傳統題材新演繹，運用燈光及投影，搭配舞台的快速變化，設計出如電影分鏡畫面般的效果，讓戲劇節奏快慢有序，在舒坦的節奏中深刻入人心。此外，更融入高亢嘹亮的北管音樂，重塑樂曲的經典古早味，讓暖心鍾馗震撼挑動觀眾的五感神經，帶領大家品味傳統戲曲獨特的迷人風韻。