進入車市旺季，以及汽車晶片缺貨狀況稍有緩解，汽車零組件11月營收普遍往上，廣華-KY(1338)11月營收為7.38億元，月增10.7％，年增8.78％；世德(2066)11月營收2億元，月增5.2％，年增近15％；麗清(3346)11月營收6億元，月增69.03％，年增25.96％。

廣華-KY表示，受惠車用晶片供應持續改善，再加上步入汽車產業旺季，大陸及北美新車銷售市場展現良好的成長態勢，而品牌車廠庫存水平整體偏低，客戶積極回補庫存，帶動營收上揚。

公司認為，汽車晶片缺口最壞情形已過，未來晶片供應將穩健向上，在三大日系車廠與大陸自主品牌的拉貨力道可望持續提升。另外，已經推出包含智能氛圍燈、外飾發光燈牌等新產品，目前皆取得客戶訂單開始出貨，而主力生產環保乾式轉印線及智能座艙技術蘇州廣晉已於第四季開始試量產，廣華-KY積極搶攻整體新車內飾件的市占率。

世德前11月累計營收21.13億元，年成長15.36％，疫情逐漸緩解及各國重啟施打疫苗，汽車晶片交貨量也持續增加，對扣件需求回升，世德營收及獲利成長可期。

麗清表示，11月營收成長除了部分10月訂單遞延至11月認列，主要客戶在第四季汽車傳統旺季下拉貨力道增溫，包括別克GL8、大眾朗逸、邁騰及BMW X1全球車款等車款訂單大量出貨認列營收。麗清將持續與既有之一階車燈廠維持緊密合作，亦有三立車燈、海拉車燈與ZKW等新合作夥伴加入，共同積極研發車燈功能設計與外觀造型等技術，擴大接單量能。