【愛傳媒程富陽專欄】自從11月30日台灣民進黨立委高嘉瑜，傳出遭男友林秉樞家暴痛毆一事，這新聞像雪球般的滾動，一發不可收拾，簡直如濤濤江水，在台灣界的新聞浪潮裏，捲起千堆雪，頓時讓台灣媒體其它新聞，竟只能如小媳婦般的憋屈一角，而讓此新聞仿佛成了「三千寵愛集一身」，全都聚焦在「嘉瑜家暴案」的身上了。

這則新聞迄今，已整整發酵近週，但見各大媒體還在「欲語還休」、「深入淺出」、「幽光浮潛」、「鋪天蓋地」、「欲罷不能」；只能說是台灣社會，對這種腥羶刺激的新聞，實在有一份特別的偏愛。

於是乎，這新聞只好如同「倚天劍既出」，萬劍莫敢與之爭鋒，任它獨樹一幟，風起雲湧，除非您有像「深喉嚨」的另類大新聞；否則，只能看它像武俠世界裡頭那個擁有「吸星大法」的任我行，以橫行江湖的姿態，持續獨佔鰲頭於各媒體板面了。

當然，也有人不僅以一般社會新聞視之，而以男女平權的角度觀之；也有人以男女感情的情關難過面議之；還有人從醫學心理疾病論之；更有人以政治陰謀論，暗指它是有預謀的企圖蓋台近期在台灣喧騰已久的蔡總統「論文真假案」新聞；甚至連綠營自家人都招供，這新聞實藏著許多選舉計算的貓膩。

不管如何，總之，此新聞事件中，男女雙方都具高學歷背景及高政治知名度，卻無法避免這起負面的社會新聞，而整個台灣也像撿到寶似的，全面性的趨之若鶩，全民性的共襄盛舉，只能說是社會的一種病態。

但更可憂的是，今日我們縱使明知這是病態現象，卻也無法冷眼旁觀，仍不得不隨波逐流，參與論之；實在是，見到這新聞裡隱藏著恍若土石流般的波濤，竟欲挾帶著整片山林芳草頃洩而下；一腦骨的把台灣社會精英，科技名流，一併捲入此洪流之中。

據12月3日新聞報導，此事件在各方媒體抽絲剝繭的揭露下，赫然發現新聞的男主角林秉樞，竟是在當年國會「太陽花事件」中，曾擔任1450的關鍵角色而被綠營親睞；而聞名於台灣商業科技界的宣明智、詹宏志等人，也陸續遭媒體起底，他們介入此案，實受林秉樞之託，介入關切爆發此事件的《鏡週刊》媒體；雖說當事人皆否認此事，並公開說明與林秉樞本人不熟。

我們自然相信以宣、詹兩人的社會地位與身分，不會說假話，他們與林秉樞也不可能會有深交，頂多也就是如他們所言，大家只是點頭之交罷了；但這也正是讓我們更為感到心驚之處；因為它所顯示的現象是，如今在綠營執政下，縱使還只是一個政治的邊緣人，但只要他跟綠營沾上邊，則任你是科技名流，社會精英，學界翹楚，商界領袖，都得仰賞這些「戴綠帽」的青面獠牙，都要俯從這些「綠巨人」的筆筆亂帳。

這則愈演愈烈的台灣社會寫實新聞，無論您用何種角度去詮釋，都不免讓我們想起曾國藩那篇《亡國三兆》的警世名言，他說社會大亂之前，必有三種前兆：「一是無論何事，均黑白不分。二是善良之人，越來越謙虛客氣；無用之人，越來越猖狂胡為。三是問題到了嚴重的程度之後，凡事皆被合理化，一切均被默認，不痛不癢，莫名其妙地虛應一番。」曾國藩說這話的20幾年後，大清朝也就灰飛煙滅。

而我「中華民國」這塊招牌，於民進黨執政下，在凡事「台化」，無事不「綠化」的狀況下，整個社會現象，實已趨曾氏警言的亂象之跡；只是，能否再幸存20年，則雖係吾等所盼願，但卻已非吾等之所敢奢望也！

作者為退役上校

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