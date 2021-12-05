大陸河南近日發生一對新人在飯店席開40桌，辦完婚宴後卻落跑不付錢，打電話也找不到人，後來飯店人員找到新郎友人，才知道是酒店老闆的外甥欠新郎人民幣7萬元（折合新台幣約30萬），對方認為婚宴開銷剛好可用來抵債，不用付錢，讓飯店人員聽了傻眼。

綜合陸媒報導，河南鄭州市一名周姓男子，11月30日在當地飯店舉婚宴，席開40桌，一桌人民幣700元，約新台幣3000元，當天下午2點多婚宴接近尾聲時，新郎正準備結帳，他爸爸突然跑過來說不急，樓上還有客人，接著又說要回家拿錢，讓新郎在酒店等，結果新郎趁著飯店人員不注意時跑了。

根據酒店紀錄，新郎只付了2萬5000元(約新台幣10萬元)，還有尾款3000元沒付(約新台幣1萬3000元)，讓飯店人員氣炸，打給這對新人要錢，但對方都不接電話，後來從新郎友人口中得知，酒店老闆的外甥欠新郎一家7、8萬元(約新台幣30萬元)，對方認為剛好抵債，還頻頻催促扣掉婚宴錢不夠的部分趕快還來。

該飯店員工傻眼表示，根本不知老闆的外甥欠對方錢，而且老闆外甥現在人在看守所，老闆的姊姊也說兒子確實欠對方錢，但她從來沒同意用婚宴費用抵債，若新郎一家不付錢，很難像當老闆的弟弟交代，認為一碼歸一碼，希望新郎先把婚宴費用付清，再處理和她兒子的債務問題，目前雙方正在協調中。