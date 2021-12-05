朴炯植（右）、 韓孝周劇中演新婚夫妻。（愛奇藝國際站提供）

趙宇鎮飾演掌握狂人病祕密的中校韓泰錫。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《Happiness毒樓》，描述對抗新冠肺炎的時代，突如其來的狂人病造成新一波的恐慌，為阻止疫情蔓延將大樓住戶與外界隔離，各式各樣的人們在被封鎖過程中的反應與選擇大不同，及最後眾人找到真正幸福的一段故事。由朴炯植、韓孝周和趙宇鎮主演，自上月初開播以來好評不斷。

眾人好奇朴炯植退伍後選擇該劇作為復出作的理由，他恭敬對著身邊搭檔表示：「2位前輩坐在這裡，我有不演的理由嗎？」接著提到前輩們是自己很想合作的對象，抱著「如果不是這次，日後還有機會合作嗎」的想法決定演出，語畢趙宇鎮、韓孝周分別回話「一定沒辦法」、「我們很難請啊」，遭到前輩玩笑話攻擊的朴炯植只能大笑以對。

劇中警察特攻隊王牌隊員尹新春（韓孝周飾），為獲得公宅購屋申請權向飾演高中同學鄭伊賢（朴炯植飾）求婚，新婚夫妻展開新生活之際，卻因遇見醫療司令部中校韓泰錫（趙宇鎮飾）有了驚人轉變和發展。被問到若像大樓住戶遭封鎖會必備哪3樣求生物品，朴炯植率先回答「手機、充電器、水」，韓孝周也表明自己差不多，選了「水、手機、人」，朴炯植建議她要有武器，韓孝周帥氣回「堅強的人類就是武器」，自信拍著全身說「武器已經配備在身上」，讓男方恍然大悟笑喊：「新春的迴旋踢很厲害，本身就是武器啦。」

一旁的趙宇鎮出言提醒「顧及到你女藝人的形象，帶本書如何」、「手機有可能無法作用」，真誠的建議令韓孝周陷入沉思，最後決定改成「水、人、手電筒」。與角色一樣深思熟慮的趙宇鎮，除了選擇水和火之外，還希望能帶「酒」一起避難，說不定會變得更幸福，「神回答」引來朴炯植讚嘆「酒啊，突然覺得酒很好耶」，專訪過程中一直給出驚喜答案的冷面笑匠趙宇鎮不忘聲明：「到目前為止，我沒有喝醉喔」，機智幽默的發言讓現場笑聲不斷。

韓孝周飾演的尹新春是個徹底的「吃貨」，現實生活中同樣對吃很重視，認為最享受的事情就是「吃」，與她有同樣想法的朴炯植一邊碎念自己的答案被搶走，一邊強調沒有任何事情比吃東西還幸福，韓孝周接著透露2人不會詢問對方「吃飯沒」，因為都「太會吃」，爆料完還忍不住大笑，趙宇鎮看著聊到「吃」就異常興奮的韓孝周、朴炯植，默默表示：「（他們）真的很會吃」，和他們一起吃飯很愉快，「伊春CP」的吃相太美味，看2人吃飯是一種樂趣， 韓孝周開心地說：「像在看吃播（直播吃飯過程）一樣吧。」

趙宇鎮因演出《鬼怪》孔劉書獲得大眾關注，這次扮演著舉足輕重的角色，掌握「狂人病」相關的祕密，亦正亦邪、時而冷酷的表現引起熱議。趙宇鎮坦言身為演員的目標通常很遠大，這次是讓他相當苦惱的1個角色，很害怕觀眾出現「他在演什麼」或「看起來很尷尬」等反應，還不安地反問搭檔們是否回覆的太黑暗，自嘲演著《Happiness》但回答卻變成了《Darkness》（黑暗），韓孝周、朴炯植異口同聲喊「不會啊」，朴炯植更貼心安撫「會讓人更期待成果喔」。該劇每週六、日於愛奇藝國際版APP及iQ.com獨家播出。